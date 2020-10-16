Ефимова поразила фанатов фото с глубоким декольте

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила в Instagram фотографию с глубоким декольте, чем поразила пользователей сети.

На снимке 28-летняя спортсменка попозировала в черном пиджаке и кружевном бра. «Какая же ты красивая!» — отреагировала на фото российская синхронистка Варвара Субботина. Другие фанаты также оценили внешность пловчихи, попросив ее почаще выкладывать подобные фото.

В июне мать российской пловчихи Татьяна Ефимова заявила, что дочь резко прекратила общение с ней после отъезда в США. По словам женщины, бывший муж, тренирующий дочь, присылает ей деньги, но Юлия на связь с ней не выходит.

Спортсменка шесть раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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