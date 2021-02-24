Пловчиха Ефимова оценила комментарии Губерниева о ее «красивой попе»

Российская пловчиха Юлия Ефимова оценила комментарии журналиста Дмитрия Губерниева под ее фото в Instagram. Слова спортсменки приводит сайт «Матч ТВ».

Спортсменка высказалась о словах комментатора, который заявил, что у спортсменки «красивая попа». «Если б это был не Дмитрий Губерниев, я бы его, наверное, уже давно заблокировала», — заметила Ефимова.

Спортсменка подчеркнула, что давно знакома с журналистом и его реакция на фото ей нравится. «Вот такой у нас Дмитрий любвеобильный. Его тянет на красивых девушек», — заключила пловчиха.

Ефимова часто публикует в сети снимки, вызывающие бурную реакцию пользователей сети. Так, 17 февраля она попозировала в купальнике спиной к камере. За первый час публикация набрала более 6,5 тысячи лайков.

В октябре 2020 года Ефимова поразила фанатов фото с глубоким декольте. На снимке спортсменка появилась в черном пиджаке и кружевном бра. Болельщики оценили внешность пловчихи, попросив ее почаще выкладывать подобные фото.

Спортсменка шесть раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.