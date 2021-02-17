Пловчиха Ефимова попозировала в купальнике спиной к камере и взволновала фанатов

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото и взволновала фанатов. Снимок доступен в ее Instagram-аккаунте.

Спортсменка, одетая в черный купальник, попозировала спиной к камере. «Немного зимнего настроения, но все равно в воде», — написала Ефимова.

Пользователи сети в комментариях оценили фигуру пловчихи. «Юля, ты крутая!», «Красивая!» — отметили они. Многие фанаты также реагировали с помощью эмодзи. За час публикация набрала более 6,5 тысячи лайков.

В октябре 2020 года Ефимова поразила фанатов фото с глубоким декольте. На снимке спортсменка появилась в черном пиджаке и кружевном бра. Болельщики оценили внешность пловчихи, попросив ее почаще выкладывать подобные фото.

Спортсменка шесть раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.