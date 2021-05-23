Пловчиха Ефимова выиграла бронзу на чемпионате Европы

Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла бронзу на чемпионате Европы, который проходит в Будапеште. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

29-летняя Ефимова стала третьей на дистанции 50 метров брассом (30,22 секунды). Победу одержала 16-летняя итальянка Бенедетта Пилато (29,35 секунды), серебро досталось финке Иде Халкко (30,19 секунды).

13 мая Ефимова выложила в Instagram неудачное фото в купальнике, которое вызвало положительную реакцию у пользователей социальных сетей. Спортсменка рассказала, что снимок был сделан ее отцом, и назвала эти фотографии отдельным видом искусства.

Ефимова шесть раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.