В российском городе священник освятил аниме-магазин

В Воронежской области в городе Лиски священник освятил магазин аниме «Сихон». Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Священник подчеркнул, что аниме — это вид искусства, в котором важна не форма, а идея, которая заложена в нем.

По словам одного из владельцев, магазин является «центром аниме-консерватизма». Россиянин отметил, что после того, как помещение освятили, в него пришли местные жители и почти все раскупили. Он также добавил, что в «Сихоне» теперь планируют проводить лекции и наладить собственное производство.

Ранее в Томске священник освятил магазин пива. В епархии пояснили, что батюшка работал на территории местного завода светотехники и освящал его, а вход в пивной магазин якобы находится рядом с предприятием.