В РПЦ выступили против маткапитала на детей от суррогатных матерей

Русская православная церковь (РПЦ) выступает против суррогатного материнства и не может поддержать законопроект Минтруда о предоставлении материнского капитала семьям, воспользовавшимся услугами суррогатных матерей. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Церковь не признает суррогатное материнство материнством и считает суррогатное материнство вмешательством в Богом установленный порядок рождения детей от отца и матери», — сказал он.

Иларион добавил, что церковь не может одобрить никакие меры, направленные на поддержку суррогатного материнства. По его словам, необходимы законодательные инициативы, направленные на снижение смертности и повышение рождаемости, которые не должны противоречить традиционным ценностям.

Ранее в Минтруде сообщили, что отцы-одиночки, воспитывающие детей от суррогатных матерей, с 2022 года смогут получить материнский капитал. В настоящее время дополнительные меры господдержки предоставляются в приоритетном порядке женщинам-гражданкам России. Право мужчины считается побочным и может быть реализовано, лишь если у женщины оно прекратилось по основаниям, установленным законом.