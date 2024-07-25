Россиянам предложили рожать по три ребенка с аргументом «чтобы не было проблем с кадрами»

В Свердловской области предложили решать проблемы с кадрами рождением детей

Кадровый дефицит в России связан с уменьшением рождаемости. Об этом заявил генеральный директор фонда капремонта в Свердловской области Станислав Суханов в эфире ОТВ, предложив россиянам рожать по три ребенка с аргументом «чтобы не было проблем с кадрами».

Как отметил Суханов, раньше кадровый дефицит закрывали с помощью мигрантов, однако на сегодняшний день их поток существенно сократился, и предприятиям стало не хватать работников, в частности, электриков.

«Электриков, которые могут выполнять работы на капитальном ремонте в многоквартирных домах, можно по пальцам пересчитать, их просто не хватает. В этом году выполнить замену электроснабжения необходимо в 676 домах из 774. Сегодня все фонды борются за рабочую силу», — отметил глава регионального фонда, заявив, что проблема с кадрами может сказаться и на сроках выполнения программы капремонта.

По мнению Суханова, решать возникшую проблему с «кадровым голодом» нужно, повышая рождаемость и количество детей в одной семье.

«Надо в первую очередь научиться больше детей создавать семье. У нас кадровый дефицит связан, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. Сегодня дети, которые готовы производить потомство — это дети 1998 года, а это был пик снижения рождаемости тоже. И через 18 лет мы снова получим эту ситуацию. И президент же говорит, что нужно три ребенка. Я поддерживаю, надо — три. Тогда у нас и с кадрами проблем не будет», — отметил гендиректор фонда.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала семьи с тремя детьми неполными. По мнению политика, «Россия сможет встать на ноги только тогда, когда население станет больше».