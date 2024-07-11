В России назвали семьи с тремя детьми неполными

Сенатор Ковитиди назвала семьи с тремя детьми неполными

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала семьи с тремя детьми неполными. Об этом политик заявила в эфире радио Sputnik.

«Если у тебя в семье меньше трех детей, то семья, наверное, неполная. Трое, четверо, пятеро. Вот у [главы Чечни Рамзана] Кадырова — 12 детей ему жена родила. Ну, все нормально, все хорошо. Кто-то скажет, нужно материальное благополучие. Друзья мои, материальное благополучие придет тогда, когда в семье будет много детей. Господь даст кусок хлеба на каждого ребенка», — заявила Ковитиди.

По мнению сенатора, «Россия сможет встать на ноги только тогда, когда население станет больше», но достичь повышения демографии в стране получится, когда мужчины поймут, что они кормильцы и перестанут ходить в салоны красоты чаще, чем женщины.

«У нас сегодня мужчины забывают об этом. Где наши мужчины? В спортивных залах. Они у нас смотрят на красоту своего тела, смотрят, какая у него машина, какие он вещи себе купил. У нас сегодня мужчин в салонах красоты больше, чем женщин. И я не говорю, хорошо это или плохо. Нет, я скажу, что это плохо», — высказалась Ковитиди.

Сенатор подчеркнула, что не предлагает вернуться в патриархальные времена, но распределила роли мужчины и женщины в семье: мужчина, по ее мнению, должен работать и приносить деньги в семью, а женщина — вспомнить, что она «берегиня» и должна уметь варить гороховый суп, борщ и жарить котлеты.

Как сообщала в мае вице-премьер России Татьяна Голикова, количество многодетных семей с тремя и более детьми в 2024 году достигло 2,4 миллиона, в этих семьях воспитывают 7,7 миллиона детей.

При этом Голикова отмечала, что число женщин репродуктивного возраста в России продолжит снижаться вплоть до 2046 года. Она призвала выработать адекватные меры поддержки, направленные на изменение существующих репродуктивных установок.

