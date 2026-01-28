Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:59, 28 января 2026Россия

Общественница заявила о нежелании россиянок рожать из-за жадности

Общественница Москвитина призвала женщин рожать, несмотря на отсутствие денег
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Garun .Prdt / Shutterstock / Fotodom  

Президент фонда «Женщины за жизнь», зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина согласилась с мнением о нежелании россиянок рожать из-за жадности и призвала заводить детей, несмотря на отсутствие денег. Об этом она заявила во время конференции «Назад в будущее», обратили внимание «Осторожно, новости» в Telegram.

В ходе мероприятия Москвитина поделилась, что ей очень нравится вынашивать и рожать детей. По ее мнению, женщинам «не надо спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь». «Один батюшка сказал классную вещь: "Не рожают, потому что жадные". В точку. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще? — задалась вопросом она. Какие-то глупости. И даже не комфорт является основной проблемой, а наша жадность».

Москвитина считает, что закон о запрете склонения к прерыванию беременности, действующий в ряде регионов, нужно принять на федеральном уровне. По ее словам, сейчас на правовом уровне непонятно, что такое аборт. «Мы хотим, чтобы на уровне России никто не мог предложить беременным прервать беременность», — заявила член ОП.

Материалы по теме:
«Были мысли уйти и не вернуться» Угрозы, безразличие и постоянный страх. Как россиянки переживают послеродовую депрессию?
«Были мысли уйти и не вернуться»Угрозы, безразличие и постоянный страх. Как россиянки переживают послеродовую депрессию?
2 ноября 2024
«Материнство — это не обязанность» В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
«Материнство — это не обязанность»В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
3 августа 2023
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023

В 2024 году общественный резонанс вызвал совет россиянкам от депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова рожать, «пока "рожалка" работает». Отвечая на критику, он заявил, что называет вещи своими именами, подчеркнув, что обязанность «плодиться и размножаться» на человека возложил Бог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл детали возможных гарантий безопасности Украине

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

    Раскрыта продолжительность снегопада в Москве

    Раскрыты 7 причастных к атаке FPV-дронов на российские аэродромы в ходе операции «Паутина»

    Пенсионерка с демонтированным из-за чиновников унитазом пожаловалась на выселение из дома

    В России предложили изменить правила выплаты алиментов

    Неизвестный прервал выступление Рубио в Сенате

    Москвичам предсказали погоду на выходных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok