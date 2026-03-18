20:05, 18 марта 2026

В Минздраве ответили на информацию об отправке к психологу не планирующих детей женщин

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Светлана Шевченко / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / РИА Новости

В России не будут принудительно отправлять к психологу женщин, которые не планируют рожать детей. Об этом заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина, чьи слова приводит издание «Подъем».

По ее словам, анкету женщинам будут предлагать при диспансеризации. В случае если пациентка находится в тяжелой жизненной ситуации, ей могут предоставить консультацию о мерах социальной поддержки.

«Обращаем внимание, что все положения методрекомендаций носят рекомендательный характер. Консультирование проводится исключительно с согласия пациентки», — пояснила Долгушина.

18 марта стало известно, что Минздрав выпустил рекомендации, согласно которым женщин, не желающих иметь детей, могут направлять к психологу. Меру рекомендуется применять к россиянкам, которые в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответят, что не хотят рожать. По словам депутата Госдумы Ксении Горячевой, направление не желающих иметь детей женщин к психологу может вызвать обратный эффект.

    Последние новости

    В России заявили о крупнейшем энергетическом кризисе

    Популярная испанская певица выступила на сцене в нижнем белье российского бренда

    Россиянам назвали самые распространенные проблемы «возрастных» машин

    В Пентагоне оценили военную мощь России

    Малышева предупредила одну группу людей о риске 13 видов рака

    Женщина лишилась сестры-близнеца и возлюбленного при восхождении на гору в Австралии

    Пасынок российского рок-музыканта раскрыл подробности о двойной расправе

    В Минздраве ответили на информацию об отправке к психологу не планирующих детей женщин

    Ситуацию на топливном рынке в России назвали контролируемой

    Обнаружен простой способ замедлить старение мозга

    Все новости
