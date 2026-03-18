В Минздраве ответили на информацию об отправке к психологу не планирующих детей женщин

В Минздраве опровергли данные об отправке к психологу не планирующих рожать

В России не будут принудительно отправлять к психологу женщин, которые не планируют рожать детей. Об этом заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина, чьи слова приводит издание «Подъем».

По ее словам, анкету женщинам будут предлагать при диспансеризации. В случае если пациентка находится в тяжелой жизненной ситуации, ей могут предоставить консультацию о мерах социальной поддержки.

«Обращаем внимание, что все положения методрекомендаций носят рекомендательный характер. Консультирование проводится исключительно с согласия пациентки», — пояснила Долгушина.

18 марта стало известно, что Минздрав выпустил рекомендации, согласно которым женщин, не желающих иметь детей, могут направлять к психологу. Меру рекомендуется применять к россиянкам, которые в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответят, что не хотят рожать. По словам депутата Госдумы Ксении Горячевой, направление не желающих иметь детей женщин к психологу может вызвать обратный эффект.