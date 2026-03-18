В Думе отреагировали на рекомендацию направлять не желающих иметь детей женщин к психологу

Горячева: Отправка не желающих иметь детей к психологу вызовет обратный эффект

Отправка не желающих иметь детей женщин к психологу может вызвать обратный эффект. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, чьи слова приводит ТАСС.

По ее словам, решение не иметь детей не является симптомом или отклонением. Это личный выбор человека, который может основываться на различных причинах.

Депутат отметила, что в связи из-за рекомендаций есть риск обратного эффекта, когда вместо открытого диалога получится только вызвать раздражение и недоверие.

«Поэтому здесь важно очень точно выстроить подход: поддержка — да, информирование — да, но без ощущения, что за женщину уже решили, какой ответ правильный», — добавила парламентарий.

18 марта стало известно, что Минздрав выпустил рекомендации, согласно которым женщин, не желающих иметь детей, смогут направлять к психологу. Меру рекомендуется применять к россиянкам, которые в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответят, что не хотят рожать.