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00:45, 10 июля 2025Экономика

Минтруд опроверг информацию о планах завезти в Россию миллион трудовых мигрантов из Индии

Минтруд заявил об отсутствии планов завезти в Россию миллион мигрантов из Индии
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Представители Минтруда опровергли информацию о том, что в 2025 году в Россию якобы завезут миллион трудовых мигрантов из Индии. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РБК.

Как пояснили в министерстве, работники из «визовых» стран в Россию привлекаются при помощи механизма квотирования, и объем квот определяется на год вперед. «Каждый специалист из визовых стран, приглашаемый в пределах квоты, оформляет рабочую визу и разрешение на работу. А компания, прежде чем трудоустроить визового работника, оформляет в МВД разрешение на привлечение таких сотрудников», — рассказали в Минтруда.

Там пояснили, что всего в 2025 году к работе в России будет привлечено 234,9 тысячи мигрантов. При этом объем квот для граждан Индии составил 71 817.

О планах завезти в Свердловскую область миллион трудовых мигрантов из Индии сообщал глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. По его словам, правительство было готово пойти на это из-за дефицита высококвалифицированных кадров в регионе.

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