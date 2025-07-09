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13:34, 9 июля 2025Экономика

В российский регион решили завезти миллион трудовых мигрантов

Глава УТПП Беседин рассказал о планах завезти на Урал миллион мигрантов из Индии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Серьезный дефицит высококвалифицированных кадров в Свердловской области предполагается решить за счет массового завоза иностранной рабочей силы. Об этом в интервью ЕАН рассказал глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.

По его словам, только с Индией достигнуты договоренности о приезде миллиона специалистов. Для того чтобы заниматься этим вопросом, в Екатеринбурге откроется новое генконсульство этой страны.

Также на подходе аналогичные соглашения со Шри-Ланкой и КНДР. В последней, подчеркнул Беседин, «люди умеют работать». В то же время глава УТПП признал, что взаимодействие с трудовыми мигрантами из этих стран будет непростым, потому что опыта у работодателей нет.

«Конечно, нам привычнее, если бы это были наши соседи из союзных республик. Многие из них учились здесь и знают язык», — объяснил он, добавив, что предприятия все равно крайне заинтересованы в партнерстве и намерены организовать все необходимое.

Также глава УТПП посетовал, что из-за допущенной ранее идеологической ошибки молодежь не идет на заводы, а нехватку сотрудников объяснил тем, что часть рабочих ушла в зону боевых действий.

При этом Беседин подчеркнул, что занимать вакансии гастарбайтеры будут на предприятиях промышленной металлургии и машиностроения, то есть речь идет о высококвалифицированных специалистах. Он напомнил, что Индия является крупнейшей металлургической страной, а работники оттуда обладают необходимыми высокими компетенциями.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в период до 2030 года потребность гражданских отраслей обрабатывающей промышленности в работниках оценивается примерно в 2,2 миллиона человек. Две трети из них приходится на рабочие специальности.

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