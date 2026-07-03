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09:27, 3 июля 2026Интернет и СМИ

В Госдуме попросили Минцифры разблокировать Telegram

Депутаты КПРФ попросили Минцифры рассмотреть возможность отменить блокировку Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ попросили главу Минцифры Максута Шадаева разблокировать иностранные мессенджеры, в том числе Telegram. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В обращении к министру депутаты, в частности, попросили рассмотреть возможность отменить или ослабить блокировку иностранных мессенджеров, а также предоставить информацию о том, насколько эти меры эффективны сейчас.

Авторы инициативы обратили внимание, что в открытых источниках появляется все больше информации о том, что ограничения иностранных соцсетей стали менее целесообразны. Например, отметили депутаты, количество преступлений, совершаемых через Telegram, не уменьшилось после замедления мессенджера.

Парламентарии также обратили внимание, что на блокировку мессенджера тратят десятки миллиардов рублей.

В мае сообщалось, что Telegram заблокировал более 100 тысяч каналов и групп за сутки. Уточнялось, что эти ресурсы были связаны с терроризмом.

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