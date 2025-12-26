В работе Telegram произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

По данным на 26 декабря, на сбой пожаловались почти 570 человек. О неполадках в работе мессенджера сообщили жители нескольких российских регионов, а именно Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской и Ивановской областей.

Так, пользователи сообщали о сбое в работе мобильного приложения и проблемах с уведомлениями. Причины сбоя не уточняются.

Ранее в Роскомнадзоре высказались об ограничениях работы Telegram. Ведомство отметило, что в отношении мессенджера не применяются ограничительные меры.

В октябре также сообщалось о сбое в работе Telegram. За сутки на неполадки пожаловались более 4,5 тысячи человек.