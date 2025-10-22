В работе Telegram произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram

В работе популярного мессенджера Telegram в России произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего сбои на интернет-ресурсах.

За сутки на неполадки в работе платформы пожаловались более 4,5 тысячи человек. Уточняется, что пользователи сообщают о сбое в работе мобильного приложения и проблемах с уведомлениями.

Больше всего сообщений с жалобами поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Рязанской области и Москвы.

Ранее стало известно, что сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp. Уточнялось, что на проблемы в работе платформы пожаловались жители Ханты-Мансийского автономного округа (Югра), Хабаровского края и других российских регионов.

21 октября Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России. Проблемы наблюдались в частности, в Ростове-на-Дону, Махачкале и Пятигорске.