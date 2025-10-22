Жители нескольких регионов России пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Жители Югры и Хабаровского края пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Жители нескольких российских регионов пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

Сообщения о неполадках в работе мессенджера поступили из Ханты-Мансийского автономного округа (Югра), Хабаровского края, Новосибирской, Сахалинской и Свердловской областей, а также из республики Татарстан.

Больше всего жалоб жителей российских регионов было связано с неработающими оповещениями в мессенджере, а также общим сбоем мобильного приложения и сайта.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор частично ограничил работу WhatsApp и Telegram на юге России. Уточнялось, что к этой мере ведомство прибегло, чтобы бороться с преступниками, выманивающими у россиян деньги и вовлекающими их в терроризм через иностранные платформы.

21 октября сообщалось, что Teelegram и WhatsApp перестали работать на юге России. С проблемами столкнулись, в частности, в Ростове-на-Дону, Махачкале и Пятигорске.