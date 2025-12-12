Реклама

19:57, 12 декабря 2025

В Роскомнадзоре высказались об ограничениях в отношении Telegram

Роскомнадзор заявил, что в отношении Telegram не применяются новые ограничения
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Софья Назарова / ТАСС

В Роскомнадзоре после жалоб пользователей на работу Telegram высказались об ограничениях в отношении мессенджера. Комментарий ведомства публикует РИА Новости.

«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — заявили в Роскомнадзоре.

11 и 12 декабря ряд Telegram-каналов написал о предполагаемых неполадках в работе мессенджера в России. Детектор сбоев «Сбой.РФ» за двое суток зафиксировал более одной тысячи жалоб на сервис. Большинство сообщений о сбое поступили из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Ранее стало известно, что жители Санкт-Петербурга пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. Проблема наблюдалась у нескольких операторов связи, а причины неполадок не уточнялись.

5 декабря сообщалось о сбое в интернете по всему миру. Неполадки были связаны с проблемами у хостинг-провайдера Cloudflare, услугами которого пользуются многие крупные интернет-ресурсы.

