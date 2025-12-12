Жители российского города пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга сообщили о проблемах с мобильным интернетом в городе

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. О проблемах с сетью в одном из российских городов свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

По данным от 12 декабря, за сутки на неполадки в работе интернета пожаловались более 14 тысяч человек. Проблема наблюдалась сразу у нескольких операторов связи.

В частности, жители города сообщали об общем сбое сети, а также сложностях с работой мессенджеров. Причины неполадок с сетью не уточняются.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе частично отключат мобильный интернет. Уточнялось, что к этой мере прибегли, чтобы обеспечить жителям дополнительную безопасность.

16 ноября сообщалось, что в ряде регионов России отключился проводной интернет от компании «Ростелеком». О сбоях сообщили жители Ивановской, Ярославской, Владимирской, Костромской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.