14:42, 17 февраля 2026

В Госдуме призвали не пугать россиян блокировкой Telegram

Депутат Немкин призвал не пугать пользователей блокировкой Telegram в России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Rüdiger Wölk / imago-images.de / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин призвал не пугать россиян блокировкой Telegram с 1 апреля. Об этом он высказался в разговоре с РИА Новости.

«Сейчас важно не пугать пользователей заявлениями о якобы неизбежной блокировке с конкретной датой, а трезво наблюдать за развитием ситуации», — заявил депутат.

Немкин также добавил, что Telegram делает первые шаги для того, чтобы остаться работать в России, удаляя сообщества с запрещенным контентом. Однако, по его словам, администрации платформы предстоит серьезная работа, связанная с тем, чтобы мессенджер выполнял требования российских законов.

Депутат заключил, что решения такого масштаба, как блокировка мессенджера в стране, следует принимать на основе реальных изменений и уровня безопасности граждан.

17 февраля издание Baza со ссылкой на источники в нескольких ведомствах сообщило, что Telegram в России могут заблокировать с 1 апреля. Комментируя это заявление, Роскомнадзор отметил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.

