11:37, 17 февраля 2026

Названа возможная дата полной блокировки Telegram в России

Мессенджер Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля
Маргарита Щигарева
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Популярный мессенджер Telegram, работа которого ограничивается в России, могут полностью заблокировать в стране 1 апреля. Возможную дату полноценной блокировки назвало Baza.

«Лента.ру» запросила комментарий у Роскомнадзора.

О том, что доступ к сервису закроют с 1 апреля, изданию Baza заявили собеседники из нескольких ведомств. Ожидается, что блокировка мессенджера будет осуществляться по аналогии с Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Приложение [Telegram] не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», — также говорится в публикации.

Ранее стало известно, что администрация Telegram за сутки заблокировала более 235 тысяч групп и каналов с запрещенным контентом. В Госдуме, комментируя этот шаг платформы, назвали его показательной «разовой чисткой».

Перед этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил ограничения в отношении Telegram. По его словам, меры против платформы вводятся, поскольку она не выполняет российские законы.

