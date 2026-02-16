Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:49, 16 февраля 2026Интернет и СМИ

В России прокомментировали удаление сотен тысяч каналов и групп в Telegram

Депутат Немкин назвал системной проблему с запрещенными группами в Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин прокомментировал новость о том, что администрация Telegram удалила сотни тысяч каналов и групп с запрещенным в России контентом. Его слова приводит ТАСС.

«Давайте называть вещи своими именами: (...) проблема носит не точечный, а системный характер», — заявил депутат. Массовую блокировку сообществ он счел показательной «разовой чисткой».

Немкин подчеркнул, что Telegram остается одной из основных площадок, где распространяется противоправный контент. Он отметил, что многие пользователи мессенджера теряют деньги и раскрывают персональные данные из-за мошенников, орудующих на платформе, а также становятся жертвами других преступных манипуляций.

При этом он назвал действия со стороны администрации мессенджера сигналом. По мнению Немкина, таким образом Telegram продемонстрировал, что при необходимости может действовать жестко и быстро.

16 февраля стало известно, что Telegram за сутки удалил 253 тысячи групп и каналов. Уточнялось, что среди них были сообщества с порнографическим контентом, а также группы, призывающие к террористическим действиям.

10 февраля появилось подтверждение того, что Telegram в России замедляют. Также стало известно, что мессенджеру грозят штрафы на общую сумму более 60 миллионов рублей за то, что платформа не удалила запрещенную информацию.

