Роскомнадзор: Работу Telegram продолжат ограничивать до устранения нарушений

В России вновь ограничивают работу Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров сделал заявление, комментируя сложившуюся ситуацию. Он подчеркнул, что платформа выступает за свободу слова и конфиденциальность.

Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни Павел Дуров основатель Telegram

Дуров также вспомнил, что восемь лет назад Telegram пытались запретить в Иране. Однако, по словам медиаменеджера, эта инициатива оказалась неудачной. Дуров подчеркнул, что большинство иранцев до сих пор пользуются мессенджером.

В Госдуме объяснили перебои в работе мессенджера

Ситуация с перебоями в работе мессенджера Telegram является составной частью борьбы России с угрозами. Так происходящее объяснил депутат Госдумы Андрей Гурулев.

По словам парламентария, он понимает, что многим россиянам ситуация с мессенджером доставляет неудобства, однако она объясняется насущной необходимостью.

Есть веление времени, угрозы, и на них надо реагировать Андрей Гурулев депутат Госдумы

О каких конкретно угрозах идет речь, Гурулев не уточнил.

При этом Роскомнадзор объявил, что ограничения работы Telegram связаны с неисполнением администрацией мессенджера российского законодательства.

Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram

В ведомстве заявили, что работу сервиса будут продолжать ограничивать до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства России.

По-прежнему [в Telegram] (...) не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях Роскомнадзор

Роскомнадзор добавил, что открыт для работы с любыми отечественными и зарубежными интернет-ресурсами, но только если они уважают Россию и ее граждан.

Telegram грозят многомиллионные штрафы

Мессенджеру Telegram пригрозили многомиллионными штрафами в России за отказ удалить запрещенную информацию.

Суд в Москве зарегистрировал семь административных протоколов в отношении Telegram за неудаление владельцем сервиса запрещенной в России информации. По каждому из них предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трех до восьми миллионов рублей.

Еще один протокол на мессенджер был составлен за повторное неисполнение владельцем сервиса обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации. Штраф за это правонарушение составляет от четырех до восьми миллионов рублей.

Два протокола будут рассмотрены уже 11 февраля. Мессенджеру грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей.

Также стало известно, что у Telegram есть многомиллионный долг по штрафам, не оплаченным в срок.

Отмечается, что задолженность мессенджера превысила 29,6 миллиона рублей. Уточняется, что в эту сумму входят штрафы, выявленные мировыми судьями и Роскомнадзором.

