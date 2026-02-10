Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
16:04, 10 февраля 2026Россия

Россиянам объяснили ситуацию с перебоями в работе Telegram

Депутат ГД Гурулев прокомментировал ситуацию с Telegram словами о борьбе с НАТО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ситуация с перебоями в работе мессенджера Telegram является составной частью борьбы России и НАТО. Так происходящее объяснил депутат Госдумы Андрей Гурулев, его слова приводит Telegram-канал «Вы слушали маяк».

По словам парламентария, он понимает, что многим россиянам ситуация с мессенджером доставляет неудобства, однако она объясняется насущной необходимостью.

«Есть веление времени, угрозы и на них надо реагировать», — прокомментировал ситуацию он. О каких конкретно угрозах идет речь, Гурулев не уточнил.

При этом Роскомнадзор объявил, что ограничения работы Telegram связаны не с НАТО, а с неисполнением администрацией мессенджера российского законодательства.

