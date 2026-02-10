Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:51, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Стало известно о многомиллионном долге Telegram

ТАСС: Долг Telegram по не оплаченным в срок штрафам превысил 29,6 млн рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

У мессенджера Telegram есть многомиллионный долг по штрафам, не оплаченным в срок. Об этом стало известно ТАСС, агентство сообщает об этом со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что задолженность мессенджера превысила 29,6 миллиона рублей. Уточняется, что в эту сумму входят штрафы, выявленные мировыми судьями и Роскомнадзором.

По данным агентства, в отношении мессенджера открыто 21 исполнительное производство. Так, Telegram, в частности, признавали виновным в неисполнение обязанностей организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями, нарушении законодательства в сфере персональных данных, а также в том, что платформа не выполнила предписание Роскомнадзора удалить недостоверную информацию.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил, что работа Telegram в России ограничивается. В ведомстве отметили, что эти меры будут применяться к платформе до тех пор, пока она не устранит нарушения российского законодательства.

Перед этим многие издания сообщили, что работу Telegram начнут ограничивать 10 февраля. В сообщениях СМИ ссылались на источники на рынке информационных технологий и в профильных ведомствах.

