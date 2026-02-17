Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

В Роскомнадзоре прокомментировали сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля

Роскомнадзор: Ведомству нечего добавить к информации о блокировке Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В Роскомнадзоре прокомментировали информацию о блокировке мессенджера Telegram, работа которого ограничивается в России, с 1 апреля. Слова ведомства передает ТАСС.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — заявили в Роскомнадзоре.

Ранее появилась информация о том, что Telegram могут полностью заблокировать 1 апреля. Издание Baza заявило, что об этом ему рассказали источники из нескольких ведомств. Уточнялось, что доступ к мессенджеру будет ограничиваться по аналогии с Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

16 февраля сообщалось, что администрация Telegram за сутки заблокировала десятки тысяч сообществ с запрещенным контентом. В Госдуме этот шаг со стороны платформы сочли покзазательной «разовой чисткой».

