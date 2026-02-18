Реклама

11:16, 18 февраля 2026Интернет и СМИ

В Минцифры высказались о контактах с администрацией Telegram

Шадаев заявил, что Минцифры не находится в контакте с администрацией Telegram
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министр цифрового развития России Максут Шадаев высказался о контактах ведомства с администрацией мессенджера Telegram, работа которого ограничивается в стране. Его слова передает ТАСС.

Глава Минцифры заявил, что ведомство не находится в контакте с представителями платформы.

До этого Шадаев объяснил ограничения работы Telegram в России. Он отметил, что такое решение было принято из-за того, что мессенджер не выполнял требования федеральных законов.

Кроме того, министр указал, что существуют доказательства того, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам пользователей Telegram.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин посоветовал не пугать россиян тем, что Telegram могут заблокировать 1 апреля. По его мнению, следует трезво наблюдать за ситуацией вокруг платформы.

