В Минцифры высказались о контактах с администрацией Telegram

Шадаев заявил, что Минцифры не находится в контакте с администрацией Telegram

Министр цифрового развития России Максут Шадаев высказался о контактах ведомства с администрацией мессенджера Telegram, работа которого ограничивается в стране. Его слова передает ТАСС.

Глава Минцифры заявил, что ведомство не находится в контакте с представителями платформы.

До этого Шадаев объяснил ограничения работы Telegram в России. Он отметил, что такое решение было принято из-за того, что мессенджер не выполнял требования федеральных законов.

Кроме того, министр указал, что существуют доказательства того, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам пользователей Telegram.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин посоветовал не пугать россиян тем, что Telegram могут заблокировать 1 апреля. По его мнению, следует трезво наблюдать за ситуацией вокруг платформы.