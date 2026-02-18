Реклама

В Минцифры заявили о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram

Маргарита Щигарева
Фото: Unsplash

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил о наличии подтверждений того, что у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам в Telegram. Об этом пишет ТАСС.

«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов (...). Сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы», — сказал министр.

По словам Шадаева, зарубежные спецслужбы используют полученные данные в рамках ведения боевых действий против Вооруженных сил (ВС) России. Он отметил, что такие ситуации стали носить систематический характер.

Говоря об ограничениях в отношении платформы, Шадаев указал, что решение было принято на основании российских законов. Он добавил, что Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от российской стороны, в которых требовалось удалить запрещенный контент.

10 февраля появилось подтверждение того, что Telegram в России замедляют. Также стало известно, что мессенджеру грозят штрафы на общую сумму более 60 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации.

