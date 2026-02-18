В Госдуме назвали чушью сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля

Депутат Госдумы Евгений Попов назвал чушью сообщение издания Baza о блокировке мессенджера Telegram с 1 апреля. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Судя по всему, про первое апреля (вброс от Baza) — чушь», — прокомментировал Попов информацию о блокировке Telegram в России.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что работу Telegram в России начали ограничивать из-за того, что сервис игнорирует требования удалить запрещенный контент. Кроме того, как рассказал министр, у иностранных спецслужб есть доступ к перепискам в Telegram. По его словам, полученные данные они используют против Российской армии в зоне спецоперации на Украине.

17 февраля издание Baza cообщило, что Telegram могут полностью заблокировать в России с 1 апреля. Утверждалось, что эту дату назвали собеседники из нескольких ведомств.