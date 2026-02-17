Реклама

19:47, 17 февраля 2026

Роскомнадзор прокомментировал блокировку сотен тысяч каналов Telegram

Мария Большакова
Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

В Telegram все еще доступны более 150 тысяч каналов и материалов, которые требовали запретить российские власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роскомнадзоре, комментируя сообщения мессенджера о том, что на площадке были заблокированы более 400 тысяч каналов.

«По состоянию на 17 февраля 2026 года остаются не ограниченными в Telegram более 154 тысяч каналов, об удалении которых в этот мессенджер были направлены требования российских уполномоченных органов государственной власти, в том числе около 18 тысяч экстремистских и террористических каналов и отдельных материалов», — сказали «Ленте.ру» в надзорном ведомстве.

15 февраля Telegram сообщил, что удалил более 235 тысяч групп и каналов, 17 февраля отчитался о блокировке еще 187 тысяч сообществ. Мессенджер заявлял, что эти группы и каналы распространяли запрещенный контент.

10 февраля стало известно, что работу Telegram в России ограничивают. Кроме того, сообщалось, что мессенджеру грозит штраф на общую сумму примерно 64 миллиона рублей за то, что он не удалил запрещенную информацию.

