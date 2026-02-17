Telegram заблокировал еще десятки тысяч каналов и групп

Мессенджер Telegram заблокировал 187 тысяч каналов и групп 16 февраля

Администрация мессенджера Telegram, работа которого ограничивается в России, заблокировала еще десятки тысяч каналов и групп за сутки. Об этом сообщается на сайте компании.

Сообщается, что за 16 февраля было заблокировано более 187 тысяч сообществ. В статистике подчеркивается, что удаленные группы и каналы распространяли запрещенный контент.

Ранее стало известно, что платформа удалила более 235 тысяч групп и каналов 15 февраля. Уточнялось, что речь шла о сообществах, публиковавших призывы у терроризму, а также выкладывающих порнографический контент.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ограничения в работе Telegram. Представитель Кремля подчеркнул, что мессенджер не соблюдает российские законы.