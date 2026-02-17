Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:46, 17 февраля 2026Интернет и СМИ

Telegram заблокировал еще десятки тысяч каналов и групп

Мессенджер Telegram заблокировал 187 тысяч каналов и групп 16 февраля
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Primakov / Shutterstock / Fotodom

Администрация мессенджера Telegram, работа которого ограничивается в России, заблокировала еще десятки тысяч каналов и групп за сутки. Об этом сообщается на сайте компании.

Сообщается, что за 16 февраля было заблокировано более 187 тысяч сообществ. В статистике подчеркивается, что удаленные группы и каналы распространяли запрещенный контент.

Ранее стало известно, что платформа удалила более 235 тысяч групп и каналов 15 февраля. Уточнялось, что речь шла о сообществах, публиковавших призывы у терроризму, а также выкладывающих порнографический контент.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ограничения в работе Telegram. Представитель Кремля подчеркнул, что мессенджер не соблюдает российские законы.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Россиян предупредили о рисках финансового срыва

    Увлекающийся детскими игрушками россиянин отправился в колонию

    Раскрыт исход кровавой драмы в российском городе

    Мать-подросток получила два года за жестокую расправу над ребенком

    Telegram заблокировал еще десятки тысяч каналов и групп

    В России прокомментировали предстоящие переговоры по Украине в Женеве

    Обнаружена неожиданная связь витаминов с прогрессированием болезни Альцгеймера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok