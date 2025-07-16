После того, как в Госдуме одобрили поправки, согласно которым россиян будут штрафовать за поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в сети распространилась информация о том, что административное взыскание будет ожидать и тех, кто использует соцсети Facebook и Instagram (обе запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ). В частности, об этом написал Telegram-канал «Эксплойт».

«Посещение Facebook и Instagram тоже может стать поводом для штрафа — сами соцсети не входят в список, но Meta в него попала. Если правки примут — уже с 1 сентября пользоваться Instagram станет опасно», — утверждалось в публикации канала. Однако первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин опроверг это сообщение.

Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда Артем Шейкин первый зампред конституционного комитета Совфеда

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

О том, что россиян захотели штрафовать за отдельные поисковые запросы, стало известно вечером 15 июля. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству уже одобрил соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Речь идет о статье 13.53 («Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним»). Уточнялось, что размер штрафа для граждан за такое правонарушение будет составлять от трех до пяти тысяч рублей.