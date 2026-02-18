Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:40, 18 февраля 2026Интернет и СМИ

В Минцифры назвали следующие шаги в отношении Telegram

Шадаев: Штрафы, потом голосовые, потом замедление, дальше я не могу сказать
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / POOL / РИА Новости

Глава Минцифры Максут Шадаев высказался о будущем мессенджера Telegram в России. Об этом сообщил зампред ИТ-комитета Госдумы Евгений Попов.

«Сначала штрафы, потом голосовые, потом замедление, дальше я не могу сказать», — назвал следующие шаги в отношении сервиса глава министерства.

При этом Шадаев подчеркнул, что в ситуации с Telegram никто не рубит сплеча, так как все понимают значимость сервиса. По его словам, решение Роскомнадзора замедлить работу мессенджера связано с постоянным нарушением законодательства. Министр отметил, что замедление коснулось тяжелых файлов, однако основной функционал доступен.

«Здесь никто не рубит сплеча, все понимают значимость сервиса», — приводит его слова РИА Новости.

Шадаев добавил, что Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от российской стороны с требованием удалить запрещенный контент.

10 февраля появилось подтверждение, что работу Telegram в России ограничивают.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке США к отмене санкций против России

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Привычные растения оказались мощным оружием против воспаления

    Telegram сообщил о блокировке еще десятков тысяч каналов и групп

    Армия России заняла населенный пункт в Сумской области

    Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне СВО

    Россияне распробовали товары для людей с низкими доходами

    Мерца и Гитлера сравнили

    Подразделения армии России вступили в бой с Азовом в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok