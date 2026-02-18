В Минцифры назвали следующие шаги в отношении Telegram

Глава Минцифры Максут Шадаев высказался о будущем мессенджера Telegram в России. Об этом сообщил зампред ИТ-комитета Госдумы Евгений Попов.
«Сначала штрафы, потом голосовые, потом замедление, дальше я не могу сказать», — назвал следующие шаги в отношении сервиса глава министерства.
При этом Шадаев подчеркнул, что в ситуации с Telegram никто не рубит сплеча, так как все понимают значимость сервиса. По его словам, решение Роскомнадзора замедлить работу мессенджера связано с постоянным нарушением законодательства. Министр отметил, что замедление коснулось тяжелых файлов, однако основной функционал доступен.
«Здесь никто не рубит сплеча, все понимают значимость сервиса», — приводит его слова РИА Новости.
Шадаев добавил, что Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от российской стороны с требованием удалить запрещенный контент.
10 февраля появилось подтверждение, что работу Telegram в России ограничивают.