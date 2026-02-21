ФСБ заявила об использовании Telegram против российских военных

ФСБ: Использование Telegram в зоне СВО не раз угрожало жизни российских военных

Применение мессенджера Telegram за последние три месяца не раз создавало угрозу жизни российских военных в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и украинская разведка имеют доступ к информации из мессенджера. Они могут оперативно получать интересующие сведения и применять их в военных целях.

10 февраля появилось подтверждение, что работу Telegram ограничивают. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что ведомство не будет принимать подобные меры только в зоне СВО.

