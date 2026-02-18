Реклама

15:41, 18 февраля 2026

В Минцифры высказались об ограничении Telegram в зоне СВО

Глава Минцифры Шадаев: Работу Telegram не будут ограничивать в зоне СВО
Мария Большакова
Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Министр цифрового развития Максут Шадаев высказался об ограничениях работы мессенджера Telegram в зоне проведения специальной военной операции на Украины (СВО). Его слова передает РИА Новости.

«Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО», — заявил глава Минцифры.

При этом он выразил надежду на то, что российские военнослужащие смогут перейти из Telegram на другие сервисы через некоторое время.

Ранее Шадаев высказался о дальнейших шагах в отношении Telegram. Он заявил, что не может сказать, что последует за замедлением работы мессенджера.

До этого министр рассказал, что ведомство не контактирует с администрацией Telegram. Шадаев также подчеркнул, что работу мессенджера ограничивают на основании федеральных законов.

10 февраля появилось подтверждение, что работу Telegram ограничивают. Платформе также пригрозили штрафами до 64 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации.

