Стало известно о возможной блокировке Telegram в начале апреля

РБК: Мессенджер Telegram могут заблокировать в первых числах апреля

Мессенджер Telegram могут заблокировать в первых числах апреля. Об этом рассказал источник РБК, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.

«Два источника, близкие к Кремлю, называют это окончательным решением. Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий»,— сказано в публикации.

Как заявлял министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, власти не планируют ограничивать работу Telegram в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Наряду с этим глава Минцифры выражал надежду, что со временем российские военные перейдут на другие платформы.

Источник РБК, близкий к Кремлю, в свою очередь, добавил, что к апрелю Telegram будет работать только на фронте.

Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил, что применение мессенджера Telegram за последние три месяца не раз создавало угрозу жизни российских военных в зоне специальной военной операции. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины и украинская разведка имеют доступ к информации из мессенджера. Они могут оперативно получать интересующие сведения и применять их в военных целях.

Роскомнадзор подтвердил ограничение работы мессенджера Telegram в России 10 февраля. В ведомстве заявили, что работу сервиса продолжат ограничивать до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства России.