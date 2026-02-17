Популярный мессенджер Telegram, работу которого в России официально ограничили, могут полностью заблокировать в стране 1 апреля. Возможную дату блокировки платформы сообщили в Telegram-канале Baza.
«Приложение [Telegram] не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», — сообщили авторы публикации.
Издание уточнило, что информацию об остановке работы мессенджера подтвердили собеседники сразу из нескольких ведомств. Предполагается, что доступ к Telegram закроют по аналогии с Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
При этом в Роскомнадзоре (РКН) не подтвердили информацию о полной блокировке сервиса. В пресс-службе РКН заявили, что ведомству «нечего добавить к ранее опубликованной информации» по работе мессенджера.
В России прокомментировали сообщения о полной блокировке Telegram
Вероятность полной блокировки платформы Telegram в России довольно мала. Так вопрос закрытия доступа к мессенджеру прокомментировал депутат Госдумы Александр Ющенко.
Он отметил, что после сообщений Роскомнадзора об ограничении работы Telegram администрация компании пошла на диалог с российскими властями.
Я не вижу ни политической, ни технологической целесообразности блокировки этого мессенджера. Им пользуется очень много людей
Ющенко добавил, что по требованию РКН мессенджер уже провел масштабную чистку среди запрещенных в России сообществ и каналов, что также является позитивным сигналом.
Telegram заблокировал сотни тысяч каналов и групп за сутки
Администрация платформы Telegram заблокировала сотни тысяч каналов и групп за сутки. Об этом сообщили на сайте компании.
Только за 15 февраля мессенджер заблокировал более 235 тысяч групп и каналов с запрещенным контентом. Известно, что среди них были каналы, занимавшиеся распространением порнографии и идей об экстремизме и терроризме.
Кроме того, в мессенджере увеличилось число случаев мошенничества. В последнее время россияне неоднократно сообщали о подозрительных контактах, которые обещали им ускорить работу мессенджера. При этом аферисты предлагали пользователям следовать инструкциям бота, который в это время крал их личную информацию.