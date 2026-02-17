В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

Мессенджер Telegram намерены заблокировать в России 1 апреля

Популярный мессенджер Telegram, работу которого в России официально ограничили, могут полностью заблокировать в стране 1 апреля. Возможную дату блокировки платформы сообщили в Telegram-канале Baza.

«Приложение [Telegram] не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», — сообщили авторы публикации.

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

Издание уточнило, что информацию об остановке работы мессенджера подтвердили собеседники сразу из нескольких ведомств. Предполагается, что доступ к Telegram закроют по аналогии с Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

При этом в Роскомнадзоре (РКН) не подтвердили информацию о полной блокировке сервиса. В пресс-службе РКН заявили, что ведомству «нечего добавить к ранее опубликованной информации» по работе мессенджера.

В России прокомментировали сообщения о полной блокировке Telegram

Вероятность полной блокировки платформы Telegram в России довольно мала. Так вопрос закрытия доступа к мессенджеру прокомментировал депутат Госдумы Александр Ющенко.

Он отметил, что после сообщений Роскомнадзора об ограничении работы Telegram администрация компании пошла на диалог с российскими властями.

Я не вижу ни политической, ни технологической целесообразности блокировки этого мессенджера. Им пользуется очень много людей Александр Ющенко зампред комитета Госдумы по информационной политике

Ющенко добавил, что по требованию РКН мессенджер уже провел масштабную чистку среди запрещенных в России сообществ и каналов, что также является позитивным сигналом.

Telegram заблокировал сотни тысяч каналов и групп за сутки

Администрация платформы Telegram заблокировала сотни тысяч каналов и групп за сутки. Об этом сообщили на сайте компании.

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Только за 15 февраля мессенджер заблокировал более 235 тысяч групп и каналов с запрещенным контентом. Известно, что среди них были каналы, занимавшиеся распространением порнографии и идей об экстремизме и терроризме.

Кроме того, в мессенджере увеличилось число случаев мошенничества. В последнее время россияне неоднократно сообщали о подозрительных контактах, которые обещали им ускорить работу мессенджера. При этом аферисты предлагали пользователям следовать инструкциям бота, который в это время крал их личную информацию.