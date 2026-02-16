Раскрыта новая уловка мошенников с Telegram

F6: Мошенники обманывают россиян, предлагая ускорить Telegram с помощью бота

Мошенники стали обманывать россиян, предлагая им ускорить работу мессенджера Telegram на фоне ограничений в отношении платформы в России. Новую уловку злоумышленников раскрыла аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Анастасия Князева в разговоре с ТАСС.

Уточняется, что аферисты предлагают использовать для этих целей бот. Чтобы его активировать и подтвердить, что действия совершает не робот, жертву просят нажать кнопку действия.

«При нажатии кнопки "Подтвердить" пользователь фактически дает согласие на передачу боту данных о своем номере. Затем под предлогом проверки пользователя просят ввести пятизначный код, который якобы отправил бот. На самом деле это код авторизации Telegram», — объяснила специалистка. Она добавила, что в случае если человек введет цифры в специальную форму и у него нет облачного пароля, то мошенники получат доступ к его аккаунту.

Кроме того, рассказали в компании, в Telegram начали появляться каналы, также предлагающие обойти ограничения в работе мессенджера. Под этим предлогом злоумышленники призывают пользователей скачивать файлы. По данным F6, в одном из таких файлов специалисты компании обнаружили троянский вирус.

10 февраля появилось подтверждение ограничения работы Telegram. Тогда же стало известно, что за отказ удалить запрещенную информацию мессенджеру грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей.