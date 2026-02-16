Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:05, 16 февраля 2026Интернет и СМИ

Раскрыта новая уловка мошенников с Telegram

F6: Мошенники обманывают россиян, предлагая ускорить Telegram с помощью бота
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: miss.cabul / Shutterstock / Fotodom

Мошенники стали обманывать россиян, предлагая им ускорить работу мессенджера Telegram на фоне ограничений в отношении платформы в России. Новую уловку злоумышленников раскрыла аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Анастасия Князева в разговоре с ТАСС.

Уточняется, что аферисты предлагают использовать для этих целей бот. Чтобы его активировать и подтвердить, что действия совершает не робот, жертву просят нажать кнопку действия.

«При нажатии кнопки "Подтвердить" пользователь фактически дает согласие на передачу боту данных о своем номере. Затем под предлогом проверки пользователя просят ввести пятизначный код, который якобы отправил бот. На самом деле это код авторизации Telegram», — объяснила специалистка. Она добавила, что в случае если человек введет цифры в специальную форму и у него нет облачного пароля, то мошенники получат доступ к его аккаунту.

Материалы по теме:
«По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»
«По схеме YouTube». В России вновь говорят о блокировке Telegram и ждут этого «примерно к выборам»
27 января 2026
В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление
В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление
10 февраля 2026

Кроме того, рассказали в компании, в Telegram начали появляться каналы, также предлагающие обойти ограничения в работе мессенджера. Под этим предлогом злоумышленники призывают пользователей скачивать файлы. По данным F6, в одном из таких файлов специалисты компании обнаружили троянский вирус.

10 февраля появилось подтверждение ограничения работы Telegram. Тогда же стало известно, что за отказ удалить запрещенную информацию мессенджеру грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запрет партий, давление на оппозицию, атаки на церковь». Постсоветскую страну предупредили о риске повторить сценарий Украины

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Жители российского города пожаловались на многолетний фекальный потоп

    Стало известно о полном провале Зеленского на конференции в Мюнхене

    Капитан «Локомотива» рассказал о боязни русских со стороны европейцев

    В российском регионе потушили загоревшиеся после атаки ВСУ резервуары с нефтью

    Дуа Липа в прозрачном наряде посетила Берлинский кинофестиваль

    Раскрыта новая уловка мошенников с Telegram

    Продажи техники для строительства дорог в России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok