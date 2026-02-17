Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

12:10, 17 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме прокомментировали сообщения о дате полной блокировки Telegram в России

Депутат Ющенко: Вероятность полной блокировки Telegram 1 апреля небольшая
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Вероятность полной блокировки мессенджера Telegram не так высока, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Ющенко. По его мнению, это нецелесообразно.

«Оцениваю такую вероятность как небольшую, потому что не вижу целесообразности такого шага. Мы видим, что есть какая-то реакция Роскомнадзора, по определенным сообщениям можем судить, что руководство Telegram идет на диалог с российскими властями», — сказал Ющенко.

Он напомнил, что Telegram по требованию Роскомнадзора уже заблокировал ряд аккаунтов, размещавших противоправный контент, что также является позитивным сигналом.

«Я не вижу ни политической, ни технологической целесообразности блокировки этого мессенджера. Им пользуется очень много людей», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Telegram, работа которого уже ограничивается в России, могут полностью заблокировать в стране 1 апреля. «Лента.ру» запросила комментарий у Роскомнадзора.

