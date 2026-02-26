Роскомнадзор ответил на сообщение о блокировке Telegram в апреле

Роскомнадзор: Ведомству нечего добавить к ранее опубликованным данным о Telegram

В Роскомнадзоре ответили на сообщение о том, что власти запланировали заблокировать мессенджер Telegram в апреле. В комментарии «Ленте.ру» ведомство не стало приводить новые данные о мерах по отношению к платформе.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее РБК заявило, что рассматривается возможность блокировки Telegram в первых числах апреля. Источники издания, близкие к Кремлю, назвали ограничение доступа к платформе окончательным решением. «Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий», — говорится в материале.

О том, что к Telegram могут закрыть доступ в апреле, перед этим написало Baza. Утверждалось, что блокировка может произойти первого апреля.

10 февраля появилось подтверждение того, что Telegram в России замедляют. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ограничения, пояснил, что платформа не выполняет российские законы.