14:38, 6 марта 2026Интернет и СМИ

Ситуации с Telegram в России предрекли логическое завершение после слов Путина

Депутат Свинцов: Ситуация с Telegram в России переходит к логическому завершению
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ситуация с мессенджером Telegram в России приходит к своему логическому завершению после слов президента России Владимира Путина о том, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) используются неподконтрольные государству виды связи. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с изданием «Подъем».

«Это недвусмысленный сигнал о том, что ситуация с Telegram начинает приходить к своему логическому завершению. И у компании [предпринимателя Павла] Дурова есть не так много времени, чтобы принять решение», — предрек депутат.

Он уточнил, что мессенджеру следует устранить нарушения российского законодательства и начать взаимодействовать с властями страны. В противном случае работу Telegram будут ограничивать, подчеркнул Свинцов.

5 марта Путин на встрече с женщинами в преддверии 8 Марта заявил, что использовать в зоне проведения спецоперации виды связи, неподконтрольные государству, может быть опасно. Одна из участниц встречи, командир батальона связи, уточнила, что связь на СВО работает хорошо. Telegram при этом она назвала вражеским видом связи.

10 февраля стало известно, что работу Telegram в России ограничивают. Уточнялось, что мессенджер не выполняет российские законы.

