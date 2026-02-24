ФСБ проверяет Павла Дурова на содействие терроризму. Чем это грозит Telegram и его основателю?

Адвокат Ерохин: Основатель Telegram Дуров не поедет на допрос в ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) расследует действия основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела в России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы ведомства.

Основателя Telegram проверяют на содействие терроризму

По данным источника «Российской газеты», действия Дурова проверяются в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

В условиях СВО Telegram стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и «киевского режима». Перехваты координат, продажа секретных сведений, давление на военнослужащих и членов их семей, совершение диверсий и терактов — площадка ничем не гнушалась из публикации в «Российской газете»

Как отмечается в публикации, с 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием Telegram, превысило 153 тысячи. При этом около 33 тысяч из них связаны с диверсионно-террористической и экстремистской деятельностью. Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить 475 терактов, подготовка которых велась в Telegram.

Задержание ФСБ агента СБУ в Севастополе Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Адвокат оценил шансы на перспективы дела против Дурова

Как заявил в беседе с «Лентой.ру» адвокат Константин Ерохин, уголовное дело, которое расследует ФСБ, несет урон для репутации Дурова, однако его перспективы весьма сомнительны. В теории спецслужба может вызвать основателя Telegram (или кого-то из сотрудников мессенджера) на допрос и дать определенные гарантии на это время.

На деле очень маловероятно, что кто-то в Telegram на это пойдет. Я думаю, Дурова вызовут на допрос, он не приедет и Telegram заблокируют. На этом все закончится

Константин Ерохин адвокат

По словам собеседника «Ленты.ру», преступление — это либо действие, либо бездействие. Руководство Telegram настаивает, что мессенджер — всего лишь площадка, и абстрагируется от всех обвинений, чтобы оставаться независимым. Однако в нынешних условиях подобная позиция напоминает бездействие.

Это может обернуться обвинениями в пособничестве злоумышленникам или преступной халатности — нарушении требований ФСБ, направленных на предотвращение преступлений.

Шансы на то, что кого-то из менеджеров Telegram привлекут к ответственности по подобным составам, минимальны, как и их реальное участие в них. Минимальна и вероятность экстрадиции Дурова в Россию в случае предъявления ему каких-либо обвинений Константин Ерохин адвокат

Как отмечает Ерохин, у Дурова есть гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). И хотя Абу-Даби сейчас активно выдает людей по запросу российской стороны, в случае с основателем Telegram власти ОАЭ почти наверняка не пойдут на его экстрадицию. Поэтому речь в реальности будет идти лишь о блокировке мессенджера.

Основатель Telegram Павел Дуров Фото: Dave Bedrosian / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

ФСБ сообщала о применении Telegram против российских военных

21 февраля Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что применение Telegram за последние три месяца не раз создавало угрозу жизни российских военных в зоне специальной военной операции (СВО).

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины и украинская разведка имеют доступ к информации из мессенджера. Они могут оперативно получать интересующие сведения и применять их в военных целях. Ранее, 18 февраля, глава Минцифры России Максут Шадаев заявил о наличии подтверждений того, что у иностранных спецслужб есть доступ к переписке в Telegram.

У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов (...). Сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы Максут Шадаев глава Минцифры России

По словам Шадаева, зарубежные спецслужбы используют полученные данные в рамках ведения боевых действий против Вооруженных сил (ВС) России. Он отметил, что такие ситуации стали носить систематический характер.

При этом, несмотря на систематический характер использования Telegram против ВС РФ, в Минцифры пока не привели конкретных примеров такого применения мессенджера.

Telegram стали ограничивать в России с начала февраля

О том, что работу мессенджера Telegram ограничивают в России, в Роскомнадзоре (РКН) сообщили 10 февраля. В ведомстве отметили, что работу сервиса будут продолжать ограничивать до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства России.

По-прежнему [в Telegram — прим. «Ленты.ру»] (...) не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях из сообщения пресс-службы Роскомнадзора

По словам Шадаева, решение об ограничениях в отношении Telegram было принято на основании российских законов.

Он добавил, что Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от российской стороны, в которых требовалось удалить запрещенный контент. По данным СМИ, в России мессенджеру грозят штрафы на общую сумму более 60 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации.

Мессенджер в России уже блокировали в 2018 году

13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.

Как поясняла судья Юлия Смолина, доступ к мессенджеру планировалось ограничить до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ.

При этом администрация сервиса настаивала в суде на том, что требование раскрыть силовикам алгоритм расшифровки переписки противоречит Конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений.

В Telegram также заявляли, что предоставить необходимые инструменты невозможно из-за технических особенностей мессенджера. Как бы то ни было, 16 апреля Роскомнадзор отправил операторам связи предписание о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

В 2020 году РКН отказался от претензий к Telegram

Попытки блокировок Telegram в 2018 году привели к проблемам с доступом к сторонним сайтам. Спустя несколько недель сотрудники надзорного ведомства отказались от «веерных блокировок». 8 октября 2019 года в Роскомнадзоре сообщили о создании другой системы, которая поможет заблокировать в России Telegram полностью в течение года.

Однако 18 июня 2020 года РКН на своем сайте объявил о разблокировке мессенджера Telegram на территории России (ныне публикация удалена). В ведомстве уточнили, что это произошло после согласования с Генеральной прокуратурой.

Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму из сообщения Роскомнадзора от 18 июня 2020 года

Также в РКН отметили, что готовы сотрудничать со всеми работающими на территории страны интернет-компаниями, которые помогут пресечь распространение террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков.

