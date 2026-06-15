Шансы на очередное снижение ключевой ставки Банка России оценили

РГ: Банк России может понизить ключевую ставку до 14 процентов

На ближайшем заседании Банк России, скорее всего, примет решение об очередном снижении ключевой ставки. Об этом «Российской газете» рассказали финансовые эксперты.

Так, по мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, причинами такого развития событий могут быть снижение годовой инфляции в мае с 5,6 до 5,3 процента и укрепление российской валюты.

Однако она указала и на настораживающие факторы. В частности, в первую неделю июня инфляция выросла на 0,2 процента. Кроме того, инфляционные ожидания населения в последний месяц весны увеличились с 12,9 до 13 процентов. Наблюдаемая населением инфляция усилилась до 15,1 процента.

В свою очередь, главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков заявил, что инфляция за прошедшую часть II квартала оказалась ниже прогноза регулятора. И дальнейшая судьба ключевой ставки будет зависеть от темпов ускорения инфляции из-за роста цен на импортные товары.

Начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский не исключил, что снижение ключевой ставки может оказаться более значимым и составить один процентный пункт.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк повысил три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов впервые с 2023 года. Обосновывая такие шаги, регулятор напомнил, что стремится стабилизировать инфляцию на целевом уровне в два процента.