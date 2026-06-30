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15:55, 30 июня 2026Экономика

Решетников высказался об остывающем рынке труда России

Решетников: Российский рынок труда остывает, а в некоторых отраслях возник избыток кадров
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Тенденции, наблюдаемые в настоящее время, свидетельствуют об остывании российского рынка труда. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Его процитировало РИА Новости.

По словам главы ведомства, в каких-то сегментах экономики есть четырехдневка, а в каких-то неполная загрузка. В частности, это касается машиностроения, а также тех областей, которые в первую очередь страдают от охлаждения экономики.

«Там скорее даже какой-то есть избыток. Предприятия стараются [людей] никуда не отпускать, потому что коллективы собраны, что называется, по человеку», — сказал Решетников.

Министр указал на элементы структурной перестройки экономики. По его словам, есть обращения от представителей отрасли, которым оказывается непросто в текущем режиме.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, одним из актуальных вызовов для российской экономики остается дефицит кадров, о чем свидетельствует и уровень безработицы, давно находящийся на минимальных отметках.

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