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16:03, 1 июля 2026Экономика

Набиуллина призвала к аккуратному использованию одного термина

Набиуллина: Термин переохлаждение экономики следует использовать аккуратно
Кирилл Луцюк

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что термин «переохлаждение экономики» требует аккуратного использования. Эту мысль она высказала, выступая на Финансовом конгрессе.

Она напомнила, что перегревом называют ситуацию, в которой спрос превышает предложение. Однако, если речь идет о переохлаждении, то из этого следует, что спроса не хватает для тех возможностей, которыми располагает предложение. Как следствие, должны быть незадействованные ресурсы. В первую очередь — трудовые.

«Мы это видим? Нет», — констатировала она.

Поэтому она призвала к аккуратности при использовании такого ненаучного термина как «переохлаждение», которым, как уточнила Набиуллина, всем нравится пугать.

Ранее Банк России проинформировал, что когда там последний раз обсуждали судьбу ключевой ставки, то все участники этого разговора согласились с тем, что для выводов о переохлаждении экономики пока нет оснований.

Также Набиуллина заявляла, что в настоящее время руководство регулятора не видит рисков переохлаждения российской экономики, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику.

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