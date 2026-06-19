ЦБ оценил риски переохлаждения российской экономики

Набиуллина: ЦБ не видит рисков переохлаждения российской экономики

В настоящее время руководство Центробанка (ЦБ) не видит рисков переохлаждения российской экономики, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам июньского заседания по ключевой ставке. Трансляция доступна на сайте ЦБ.

Для такого сценария, напомнила она, характерны в том числе стремительный рост безработицы и падение инфляции ниже целевого уровня. Сейчас ни первого, ни второго критерия на внутреннем рынке не наблюдается, констатировала Набиуллина.

Уровень безработицы, отметила она, сохраняется на рекордно низком уровне. Это означает, что работник в случае увольнения может быстро найти новое место труда, пояснила Набиуллина. Что касается инфляции, то она по-прежнему заметно превышает целевой уровень, установленный ЦБ на отметке в 4 процента годовых. На этом фоне говорить о переохлаждении российской экономики сейчас не приходится, заключила глава регулятора.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14,25 процента годовых, хотя отечественный бизнес призывал регулятор к более решительным действиям.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предупреждал, что осторожное смягчение денежно-кредитной политики чревато охлаждением экономики, указав на растущие издержки отечественных компаний. В ЦБ объяснили свое решение по ключевой ставке в первую очередь ожидаемым рост госрасходов в ближайшие три года. Этот фактор может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, резюмировали в регуляторе.