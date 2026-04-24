ТАСС: За ВСУ воюют более 16 тысяч иностранных наемников

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют около 16,5 тысячи иностранных наемников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что большинство наемников — около семи тысяч — прибыли из Колумбии. «Даже вражеские пропагандисты вынуждены признавать, что часть наемников сравнительно быстро разрывает контракт с ВСУ, а затем остается на Украине или уезжает в страны ЕС», — добавил он.

Ранее стало известно, что колумбийские наемники в первый же день отказались выходить на позиции на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области. Они взбунтовались из-за недовольства украинским командованием.

Также сообщалось, что наемники, воюющие за ВСУ, не интересуются судьбой Украины. Источник, который ранее занимался вербовкой колумбийцев, рассказал, что боевики преследуют «сугубо экономическую цель — получить личную выгоду».

