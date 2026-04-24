РИА Новости: Колумбийских наемников не интересует судьба Украины

Наемники из Колумбии, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), не интересуются судьбой республики, их волнуют только деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, который ранее занимался вербовкой колумбийцев на Ближний Восток.

По его словам, наемники едут воевать на Украину не из-за того, что переживают за нее. «Их цель сугубо экономическая — получить личную выгоду», — пояснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что иностранные наемники из Колумбии, сражающиеся на стороне ВСУ, в первый же день отказались выходить на позиции на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области из-за недовольства украинским командованием.