Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:44, 24 апреля 2026

Раскрыто истинное отношение колумбийских наемников ВСУ к Украине

РИА Новости: Колумбийских наемников не интересует судьба Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Наемники из Колумбии, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), не интересуются судьбой республики, их волнуют только деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, который ранее занимался вербовкой колумбийцев на Ближний Восток.

По его словам, наемники едут воевать на Украину не из-за того, что переживают за нее. «Их цель сугубо экономическая — получить личную выгоду», — пояснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что иностранные наемники из Колумбии, сражающиеся на стороне ВСУ, в первый же день отказались выходить на позиции на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области из-за недовольства украинским командованием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Раскрыто истинное отношение колумбийских наемников ВСУ к Украине

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok