Иностранные наемники ВСУ в первый же день отказались отправляться на позиции

Колумбийские наемники ВСУ не пошли на позиции из-за недовольства командованием

Иностранные наемники, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в первый же день отказались выходить на позиции на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области из-за недовольства украинским командованием. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Речь идет о переданных в распоряжение командиру 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ наемниках из Колумбии.

Утверждается, что иностранные бойцы были недовольны расформированием своего подразделения и отстранением от командования соотечественников.

Ранее стало известно, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) находились британские и французские наемники, служащие в рядах ВСУ. Беженец Владимир Головня рассказал, что британский наемник разговаривал на русском языке, но с акцентом.