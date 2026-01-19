Реклама

06:41, 19 января 2026

Иностранные наемники ВСУ в первый же день отказались отправляться на позиции

Колумбийские наемники ВСУ не пошли на позиции из-за недовольства командованием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Иностранные наемники, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в первый же день отказались выходить на позиции на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области из-за недовольства украинским командованием. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Речь идет о переданных в распоряжение командиру 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ наемниках из Колумбии.

Утверждается, что иностранные бойцы были недовольны расформированием своего подразделения и отстранением от командования соотечественников.

Ранее стало известно, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) находились британские и французские наемники, служащие в рядах ВСУ. Беженец Владимир Головня рассказал, что британский наемник разговаривал на русском языке, но с акцентом.

