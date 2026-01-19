В Красноармейске заметили наемников из двух европейских стран

РИА Новости: В Красноармейске находились наемники ВСУ из Британии и Франции

В Красноармейске (украинское название — Покровск) находились британские и французские наемники, служащие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал беженец Владимир Головня в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что британский наемник разговаривал на русском языке, но с акцентом. «Он сказал, что и сам англичанин, и сказал про то, что тут французы», — поделился собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие множество раз находили вооружение американского и чешского производства близ Красноармейска. В частности, были обнаружены штурмовые винтовки CZ Bren второго поколения и автоматы М-серии.